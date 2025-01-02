В то же время бывший спецпредставитель Госдепа США напомнил историю объединения Германии.

Украину могут обязать не пытаться вернуть захваченные Россией территории военным путем, считает бывший спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Об этом он сказал в интервью на YouTube-канале LIGAnet. "Вы увидите непризнание, то есть никто не признает российскую оккупацию. Но мы наверняка будем видеть обязательства или понимание того, что Украине это не будет возвращено военным путем. Мы должны добиваться этого другими средствами. Россия будет сопротивляться, будет продолжать оккупировать. В результате мы имеем длительную полемику, когда Россия оккупировала часть Украины. Мы даем этому отпор, водятся санкции", - отметил Волкер.

Он отметил, что это ужасно для украинских граждан, находящихся на оккупированных территориях. В то же время Волкер напомнил историю объединения Германии.

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"Ситуация напоминает мне Германию после второй мировой войны, когда развивалась западная Германия. Было вступление в Евросоюз, вступление в НАТО. А восточная Германия была оккупирована Советскими войсками. И так продолжалось 40 лет до того, как Германия снова объединилась", - подчеркнул он.

Оккупация украинских территорий

30 сентября 2022 года российский диктатор Владимир Путин выступил в Кремле по итогам фейковых "референдумов" в самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. После этого он подписал так называемые "договоры" о "присоединении" этих территорий в состав РФ с так называемыми "представителями" оккупационной власти на этих территориях. Впоследствии в РФ опубликовали текст обновленной Конституции России, где в составе страны указаны украинские территории - Запорожская, Херсонская, Донецкая и Луганская области.

Сейчас аналитики считают, что Россия не пойдет на переговоры об окончании войны в Украине пока не захватит как минимум всю Донецкую область, где встречает сильное сопротивление Сил обороны Украины.

В ноябре 2024 года Путин, реагируя на заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа о намерении завершить войну в Украине, сказал, что не имеет предпосылок для начала мирных переговоров.

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