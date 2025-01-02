Синегубов отметил, что работы идут по плану и они полностью контролируются нашими военными.

В Харьковской области продолжается строительство фортификационных сооружений и подготовка круговой обороны городов Изюм и Балаклея. Об этом рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Это, скажем так, плановые меры, которые принимаются сейчас для того, чтобы учитывать действительно линию фронта, возможно, ее изменение в направлении движения врага и, в принципе, его приоритеты на линии фронта. Поэтому, конечно, на очереди это построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма", – пояснил он.

Глава ОВА не раскрыл деталей относительно того, на каком этапе сейчас эти работы. Однако он отметил, что администрация выполняет возложенные на нее задачи.

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"Однако там, конечно, часть работ выполняют сами военные. Я скажу лишь так, что там работы идут по плану и они полностью контролируются нашими военными", – констатировал Олег Синегубов.

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