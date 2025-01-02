31 декабря и 1 января происходили постоянные российские штурмы в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что две украинские отдельные механизированные бригады отбили один из очень жестоких российских штурмов накануне Нового года.

Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам после доклада Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте и в районах Курской операции.

Зеленский отметил, что ежедневно - и 31 декабря, и 1 января - продолжались постоянные российские штурмы в Донецкой области.

Видео дня

"Больше всего за сутки - Покровское направление, Кураховское, жестко на Лиманском и Времовском направлениях. Отдельно обсудили защиту Херсонщины. В Курской области наши подразделения продолжают защищать позиции - более 30 российских атак ежесуточно", - сообщил президент.

Зеленский благодарит все украинские подразделения, которые наносят удары по российской армии и уничтожают оккупантов.

"По результатам в боях на днях я хочу отметить 24-ю и 100-ю отдельные механизированные бригады, которые отбили один из очень жестоких российских штурмов накануне Нового года, а также 59-ю отдельную мотопехотную и 68-ю отдельную егерскую бригады, которые обороняют Покровск, 79-ю бригаду ДШВ, которая действует чрезвычайно активно. Молодцы, воины! Спасибо всем!", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: новости

По данным мониторингового проекта DeepState, захватчики продвинулись в Курахово Донецкой области и на южных окраинах города. Также фиксируется продвижение россиян возле Волкового, Нескучного, в Новоелизаветовке, Соленом.

Бои за город Покровск Донецкой области не прекращаются, российские оккупационные войска пытаются окружить населенный пункт. Оккупанты хотят выйти на трассу Павлоград - Покровск. Однако до границы города Покровск россияне не дошли, но пытаются окружить город через соседние населенные пункты.

Вас также могут заинтересовать новости: