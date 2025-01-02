По данным правозащитников, всплеск количества смертей объясняется "усиленными военными операциями" ВС РФ.

В период с 1 сентября по 30 ноября 2024 года на временно оккупированных Россией территориях Украины было убито 574 гражданских лица, еще более 3000 были ранены. Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Отмечается, что в сентябре было зарегистрировано наибольшее количество жертв с июля 2022 года. При этом это число растет, как и количество случаев пыток, казней без судебного разбирательства и других преступлений. Кроме того, продолжаются казни и пытки военнопленных, в то же время оккупанты пытаются усилить контроль над оккупированной украинской территорией.

"За каждым из фактов и цифр этого отчета стоят истории потерь и человеческих страданий, которые демонстрируют разрушительное влияние войны на всю Украину", - сказала глава миссии Даниэль Белл.

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По ее словам, всплеск количества смертей среди гражданского населения объясняется прежде всего "усиленными военными операциями" российских вооруженных сил - в частности, в Херсоне, Донецке и на Харьковщине:

"Использование авиационных планирующих бомб и беспилотных летательных аппаратов малой дальности способствовало высокому количеству жертв среди гражданского населения и нанесению ущерба общинам".

Война РФ против Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, ВСУ ударили по командному пункту армии РФ в Марьино на Курщине. При этом были приняты все меры для минимизации угрозы для местного гражданского населения.

При этом временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о разрушениях на "исключительно мирных гражданских объектах" - Дом культуры, школа-интернат, почта и торговый центр. По его словам, никто не пострадал.

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