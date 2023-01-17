Наши воины также поразили 11 районов сосредоточения оккупантов.

За сутки украинские защитники отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов, в том числе: Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Спорное, Краснополовка, Соль, Соледар, Белогоровка, Бахмут, Северное, Каменка, Водяное, Невельское, Марьинка, Победа Донецкой области", - говорится в утренней сводке Генерального штаба.

Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили пункт управления, 11 районов сосредоточения оккупантов, склад горюче-смазочных материалов и склад боеприпасов врага.

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Ситуация на Донетчине

На Донетчине продолжаются жестокие бои за город Соледар, который, как объясняли военные эксперты, нужен оккупантам для дальнейшего продвижения вглубь Донецкой области. По состоянию на вечер 16 января, по сообщениям Генштаба, Вооруженные Силы Украины сейчас продолжают держать оборону в самом Соледаре и на подступах к городу. Враг обстрелял населенный пункт 134 раз.

По данным британской разведки, украинские военные сохраняют позиции в Соледаре Донецкой области и даже продвигать в направлении к Кременной Луганской области.

Тем временем оккупанты продолжают заявлять, что якобы захватили город.

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