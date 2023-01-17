За Бахмут и Соледар продолжаются постоянные бои.

Заместитель командира легиона Свобода, лейтенант Владимир Назаренко заявил, что россияне поняли, что не способны атаковать Бахмут Донецкой области "в лоб". Теперь оккупанты пытаются окружить город, не считаясь с собственными потерями.

"Ситуация очень напряженная. То, что хотел сказать: за последние несколько дней линия фронта не менялась. Это во-первых. Во-вторых, мы можем уже смело сказать: наемники повара Путина, кровавого диктатора, уже относительно потеряли свою боеспособность. Они относительно потеряли себя в бесконечных штурмах самого города Бахмут", – рассказал военный в эфире Radio NV.

По словам Назаренко, вражеские силы поняли бесперспективность взять город нахрапом, и потому сейчас пробуют обойти его с юга и севера.

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"То, что мы наблюдали и то, что, к сожалению, очень серьезные, очень сильные бои происходили и происходят в Соледаре. Продолжаются столкновения за сам город. Так же и на юге от Бахмута – тоже очень серьезные сражения, постоянные бои происходят. Такая примерно ситуация", – добавил военный.

Он подчеркнул, что российские захватчики фактически не успевают пополнять свои резервы на фоне больших потерь.

"Я уже об этом говорю второй день, потому что 77% Вагнера – это около 30 тысяч потерянных. Они не успевают, не могут и не имеют возможности быстро пополнить свои ряды. Действительно, для них это является проблемой. И уже с позавчера мы наблюдаем, что началось какое-то внутреннее перемещение, ротация. То есть заходят бригады вооруженных сил России, которые были разбиты под Херсоном, Харьковом, Ирпенем, которые пополнены этими дешевыми, наскоро мобилизованными, мало натренированными солдатами", – продолжил лейтенант.

Он отметил, что этот контингент в большинстве случаев становится легкой мишенью.

"Но в целом враг не меняет тактику. Единственное что, гораздо больше сейчас обстрелов и применения артиллерии, по сравнению с тем же огромным количеством, как равняли Бахмут", – подытожил заместитель командира легиона Свобода.

Бои за Бахмут и Соледар

Медик ВСУ рассказал о приблизительном количестве раненых украинских военных в боях под Бахмутом и Соледаром. Он заявил, что последние три дня были "напряженными" на этом участке фронта. Каждую секунду из-за угла может примчаться новая машина с ранеными.

Военнослужащий ВСУ Степан Барна заявил, что в Соледаре происходит окопная война, то есть зафиксировались позиции обеих сторон и говорить о потере города слишком рано.

Кроме того, расследователи идентифицировали командира "вагнеровцев" во время штурма Соледара Донецкой области. Им оказался бывший военный, ранее судимый за мошенничество.

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