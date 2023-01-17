Заместитель командира легиона Свобода, лейтенант Владимир Назаренко заявил, что россияне поняли, что не способны атаковать Бахмут Донецкой области "в лоб". Теперь оккупанты пытаются окружить город, не считаясь с собственными потерями.
"Ситуация очень напряженная. То, что хотел сказать: за последние несколько дней линия фронта не менялась. Это во-первых. Во-вторых, мы можем уже смело сказать: наемники повара Путина, кровавого диктатора, уже относительно потеряли свою боеспособность. Они относительно потеряли себя в бесконечных штурмах самого города Бахмут", – рассказал военный в эфире Radio NV.
По словам Назаренко, вражеские силы поняли бесперспективность взять город нахрапом, и потому сейчас пробуют обойти его с юга и севера.
"То, что мы наблюдали и то, что, к сожалению, очень серьезные, очень сильные бои происходили и происходят в Соледаре. Продолжаются столкновения за сам город. Так же и на юге от Бахмута – тоже очень серьезные сражения, постоянные бои происходят. Такая примерно ситуация", – добавил военный.
Он подчеркнул, что российские захватчики фактически не успевают пополнять свои резервы на фоне больших потерь.
"Я уже об этом говорю второй день, потому что 77% Вагнера – это около 30 тысяч потерянных. Они не успевают, не могут и не имеют возможности быстро пополнить свои ряды. Действительно, для них это является проблемой. И уже с позавчера мы наблюдаем, что началось какое-то внутреннее перемещение, ротация. То есть заходят бригады вооруженных сил России, которые были разбиты под Херсоном, Харьковом, Ирпенем, которые пополнены этими дешевыми, наскоро мобилизованными, мало натренированными солдатами", – продолжил лейтенант.
Он отметил, что этот контингент в большинстве случаев становится легкой мишенью.
"Но в целом враг не меняет тактику. Единственное что, гораздо больше сейчас обстрелов и применения артиллерии, по сравнению с тем же огромным количеством, как равняли Бахмут", – подытожил заместитель командира легиона Свобода.
Бои за Бахмут и Соледар
Медик ВСУ рассказал о приблизительном количестве раненых украинских военных в боях под Бахмутом и Соледаром. Он заявил, что последние три дня были "напряженными" на этом участке фронта. Каждую секунду из-за угла может примчаться новая машина с ранеными.
Военнослужащий ВСУ Степан Барна заявил, что в Соледаре происходит окопная война, то есть зафиксировались позиции обеих сторон и говорить о потере города слишком рано.
Кроме того, расследователи идентифицировали командира "вагнеровцев" во время штурма Соледара Донецкой области. Им оказался бывший военный, ранее судимый за мошенничество.