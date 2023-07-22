В течение суток было уничтожено четыре разведывательных дрона и поражено семь артсредств противника.

Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины, применив ударные дроны Shahed.

"В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все пять ударных БпЛА были уничтожены", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Кроме того, враг нанес четыре ракетных и 36 авиационных удара, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. В результате этих ударов есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

"Также нашими защитниками были уничтожены четыре разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - сообщили в Генштабе.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили семь вражеских артиллерийских средств на огневых позициях.

Потери России в Украине - последние новости

Согласно данным утренней сводки Генштаба ВСУ, общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения уже составили ориентировочно 241 330 солдат. Только за последние сутки украинские бойцы ликвидировали еще 640 российских захватчиков.

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