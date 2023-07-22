Там отметили, что ВСУ сбили все воздушные цели.

Ночью 22 июля российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления пятью ударными дронами Shahed-136/131.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 дронов-камикадзе уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, как добавили в Воздушных силах, за прошедшие сутки противовоздушной обороной уничтожено девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Видео дня

За текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.

Российские удары по Украине

Начиная с 19 июля россияне каждую ночь наносят удары по Украине. Так, мощному удару подверглась Одесса, где была повреждена зерновая инфраструктура. На следующую ночь враг снова нанес удар по Одессе, а также по Николаеву. Также ударам подверглись Сумьская и Черниговская области. В результате ударов возникли значительные разрушения, пострадало много людей.

При этом вчера днем спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат отмечает, что предварительно, днем российскими оккупантами по Одесской области было выпущено до четырех ракет "Оникс".

Вас также могут заинтересовать новости: