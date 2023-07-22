Общие боевые потери российский армии с начала вторжения уже составили ориентировочно 241 330 солдат. За последние сутки украинские бойцы ликвидировали еще 640 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.
Вчерашний день оказался достаточно "урожайным" и на подбитую технику захватчиков. В частности нашим парням и девушкам удалось обезвредить:
- 7 вражеских танков (всего ‒ 4140),
- 16 боевых бронированных машин (8096),
- 19 единиц ствольной артиллерии (4629),
- 1 реактивную систему залпового огня (693),
- 8 установок ПВО (448),
- 11 беспилотников оперативно-тактического уровня (3944),
- 14 автомобилей и автоцистерн (7159),
- 5 единиц специальной техники (691).
Таким образом, за прошедшие сутки у россиян не было потерь только в самолетах, вертолетах, кораблях и крылатых ракетах.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, Силы обороны удерживают оборону на самых горячих направлениях и продолжают наступательные действия на юге. За прошедшие сутки было более 40 боевых столкновений – в основном на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Особенно активно оккупанты пытаются наступать в районе Купянска. В отчете Института по изучению войны (ISW) отмечается, что пока нет никаких объективных доказательств продвижения оккупантов вперед, несмотря на их заявления об этом.