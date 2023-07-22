Россия стремительно теряет все виды сухопутной военной техники.

Общие боевые потери российский армии с начала вторжения уже составили ориентировочно 241 330 солдат. За последние сутки украинские бойцы ликвидировали еще 640 оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

Вчерашний день оказался достаточно "урожайным" и на подбитую технику захватчиков. В частности нашим парням и девушкам удалось обезвредить:

7 вражеских танков (всего ‒ 4140),

16 боевых бронированных машин (8096),

19 единиц ствольной артиллерии (4629),

1 реактивную систему залпового огня (693),

8 установок ПВО (448),

11 беспилотников оперативно-тактического уровня (3944),

14 автомобилей и автоцистерн (7159),

5 единиц специальной техники (691).

Таким образом, за прошедшие сутки у россиян не было потерь только в самолетах, вертолетах, кораблях и крылатых ракетах.

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Ситуация на фронте

По данным Генштаба, Силы обороны удерживают оборону на самых горячих направлениях и продолжают наступательные действия на юге. За прошедшие сутки было более 40 боевых столкновений – в основном на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Особенно активно оккупанты пытаются наступать в районе Купянска. В отчете Института по изучению войны (ISW) отмечается, что пока нет никаких объективных доказательств продвижения оккупантов вперед, несмотря на их заявления об этом.

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