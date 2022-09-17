Регионы пытаются привлечь мужчин для участия в войне против Украины.

Российские регионы объединились вокруг призыва лидера Чечни Рамзана Кадырова относительно "самомобилизации".

Об этом заявляют аналитики Института изучения войны (ISW).

"Самомобилизацию" развернули на местном уровне, чтобы добавить дополнительные силы российским оккупантам.

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16 сентября мэрия Владивостока подтвердила, что городская администрация рассылает письма мужчинам в возрасте от 25 до 63 лет, которые имеют опыт военной службы и службы в запасе, а также тем, кто состоит на воинском учете в местном военном комиссариате во Владивостоке. Их приглашают присоединиться к БАРС (Боевой армейский резерв страны) или так называемых добровольческих подразделений "Тигр" (морская пехота).

В мэрии подчеркнули, что "каждый получатель принимает собственное решение". В то же время аналитики отмечают, что вербовщики пытаются сбить с толку мужчин, чтобы те подумали, что формально и юридически их призвали. На самом же деле письма являются лишь приглашением обсудить волонтерство.

Как отмечают аналитики, заявление мэрии Владивостока указывает на то, что российское муниципальное руководство может испытывать давление со стороны федеральных властей по созданию "добровольческих батальонов".

Идею Кадырова по "самомобилизации" поддержали и другие регионы. В частности, губернатор Кировской области Александр Соколов объявил, что Киров сформировал свой второй добровольческий батальон под названием "Широнин", и заявил, что областной добровольческий батальон "Вятка" уже воюет в Украине.

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов 16 сентября сообщил, что Крым активизирует работу по набору добровольцев. По его словам, к финансированию добровольческих батальонов необходимой современной техникой якобы присоединились неизвестные крупные банковские учреждения.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов заявил о финансовой поддержке "самомобилизации" и призвал все регионы присоединиться.

Главы Воронежской, Чувашской и Башкирской областей также заявили о поддержке "самомобилизации" и о том, что около 1000 добровольцев из каждой из их областей уже задействованы до войны в Украине.

Кемеровский губернатор Сергей Цивилев пообещал финансовую поддержку добровольческих батальонов и заявил, что многие жители Кемерово уже воюют в российской армии.

16 сентября идейник "самомобилизации" Кадыров объявил, что чеченские батальоны "Ахмат" "Восток" и "Запад" переброшены на Донбасс. По его словам, создан еще один отряд "Ахмат-1" из 2000 человек, "вооруженных до зубов".

Он анонсировал создание новых отрядов и добавил, что его новое подразделение будет вести огонь "по украинскому и западному персоналу в Украине", но не уточнил, уже ли подразделение развернуто.

Как сообщал УНИАН, одиозный лидер Чечни Рамзан Кадыров придумал, как спасти Кремль от всеобщей мобилизации. Он объявил о плане "самомобилизации". Его " идея "заключается в том, что "каждый руководитель региона вполне может подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев".

Ранее Кадыров заговорил об объявлении военного положения в России и призвал регионы самим уже сейчас начинать мобилизацию. Он добавил, что чеченские подразделения продолжат войну в Украине, даже если так называемая "спецоперация" Путина завершится.

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