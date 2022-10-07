В России назначили нового командующего Восточным военным округом. Им стал Рустам Мурадов.
Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
Ранее он командовал российской группой войск "Восток", принимающей участие в войне.
"Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом - одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", - написал Меликов.
По его словам, Мурадов получил военный опыт в Чечне и Сирии.
Он заменит на этой должности генерала-полковника армии РФ Александра Чайко, который с февраля по апрель руководил захватом Киева.
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