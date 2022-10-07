До этого он командовал группой войск "Восток".

В России назначили нового командующего Восточным военным округом. Им стал Рустам Мурадов.

Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

Ранее он командовал российской группой войск "Восток", принимающей участие в войне.

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"Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом - одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", - написал Меликов.

По его словам, Мурадов получил военный опыт в Чечне и Сирии.

Он заменит на этой должности генерала-полковника армии РФ Александра Чайко, который с февраля по апрель руководил захватом Киева.

Волнения в РФ из-за провалов на поле боя

Ранее лидер Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал военное командование РФ из-за поражения в Лимане. По его словам, оно не смогло оперативно отреагировать на обострение ситуации.

После этого российский диктатор присвоил Кадырову звание генерал-полковника.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что "большего плевка в лицо российский офицерам нельзя представить".

По мнению аналитиков американского Института исследования войны, российский президент Владимир Путин использует кадровые изменения, что переложить вину за неудачи армии в Харьковской области.

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