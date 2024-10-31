Все пять бригад спецназа РФ, которые вступили в войну 24 февраля 2022 года, кроме одной, понесли значительные потери к концу лета 2022 года

Элитный российский спецназ понес катастрофические потери в Украине. Об этом пишет The National Interest.

По информации издания, на эти подразделения Кремль возлагал наиболее ответственные задачи – в частности, ликвидацию украинского руководства. Но они применялись и на передовой. Отмечается, что спецназ РФ понес немалые потери, особенно во время контрнаступления Украины в 2022 году.

"По данным Пентагона, все пять бригад спецназа [РФ], которые вступили в войну 24 февраля 2022 года, кроме одной, понесли значительные потери до конца лета 2022 года. По оценке Разведывательного управления, одна из отдельных бригад спецназа, о которой идет речь, сохранила лишь 125 человек из развернутого личного состава в 900 людей. С военной точки зрения, подразделение, которое потеряло почти девяносто процентов своей боеспособности, считается неэффективным и выводится за линию фронта", – говорится в материале.

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Эти цифры могли возрасти, поскольку через несколько недель – в сентябре 2022 года – украинские войска начали чрезвычайно успешное контрнаступление, освободив сотни квадратных километров территории. Во время этого контрнаступления третья гвардейская бригада спецназа ГРУ, одно из самых элитных российских подразделений, была вынуждена отступать и вести оборонительные действия в городе Лиман. Тогда они понесли значительные потери.

"Хотя мы не имеем более свежих данных о потерях спецназа [РФ] после лета 2022 года, чрезвычайно тяжелые потери, которые понесли все российские войска, свидетельствуют о том, что подразделения спецназа продолжают нести значительные потери", – пишет издание.

Российские войска потеряли в боях почти 700 000 человек, и потери продолжают расти ежедневно. За выходные армия РФ теряла в среднем 1 600 военных ежедневно.

"И хотя российские военные могут легко пополнять потери в обычных подразделениях, этого нельзя сказать о подразделениях специального назначения", – отметили авторы.

Потери России в Украине

По официальной статистике Генштаба ВСУ, за время полномасштабной войны против Украины Россия потеряла уже 694 950 своих военных. 1310 захватчиков были ликвидированы за минувшие сутки.

Кроме того, враг понес немалые потери в военной технике. С февраля 2022 года украинские защитники превратили в металлолом более 9 тысяч российских танков, 18 450 бронированных машин, более 18 тысяч различных беспилотников, сотни самолетов и вертолетов и тысячи единиц другой техники.

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