Российские контрактники на том направлении "были довольно таки сильно выбиты", говорит Калашников.

Российские оккупационные войска не оставляют намерений захватить Часов Яр Донецкой области. Украинские защитники отбивают вражеские атаки ежедневно.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Мы-Украина" пресс-офицер 26-й ОАБр Олег Калашников. Он отметил, что сейчас штурмы осуществляют как профессиональные военные РФ, так и мобилизованные оккупанты.

"Если так взять, то здесь есть у нас на постоянной основе, допустим, мотострелковая дивизия, есть у нас здесь и десантура, на сегодня она остается, есть и спецназ. Достаточно таки много всяких "Штормов Z" – это те, которые криминальные. Значительное количество территориальных войск, потому что все же контрактники на нашем направлении были довольно таки сильно выбиты. То есть такой своеобразный микс из профессионалов, из мобилизованных, из тех, кто уже довольно таки давно здесь воюет, но не имеет уже большого желания продолжать эту войну для себя", – пояснил Калашников.

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