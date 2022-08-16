На сегодня возле украинских границ у врага около 430 самолетов, отметили в командовании Воздушных сил армии нашей страны.

Возле украинских границ возросло количество боевых вертолетов противника.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге.

Он отметил, что по состоянию на начало полномасштабных боевых действий возле Украины находилась авиационная группировка в составе 700 летательных аппаратов - 450 самолетов и 250 вертолетов.

"На сегодня уже уничтожено немало авиационной техники врага, но противник имеет возможность пополнять этот состав, подтягивая с середины страны авиационную технику. На сегодня самолетов у врага около 430 у украинских границ, но группировка вертолетов значительно выросла и сейчас составляет более 360 единиц. Это объясняется тем, что авиационная деятельность уменьшена, и именно штурмовая авиация и боевые вертолеты для поддержки своих наземных войск используются чаще", - подчеркнул он.

Игнат сообщил, что враг делает за сутки примерно полторы сотни самолетовылетов с прилегающих к Украине территорий - Беларусь, Россия и оккупированный Крым. По его словам, увеличена авиационная деятельность с аэродрома Бельбек, который находится вблизи Севастополя и "это объясняется тем, что определенные мероприятия проходят после взрывов на аэродроме Саки, откуда взлетала тактическая авиация оккупантов". "Но вместе с тем наблюдаем, что есть уменьшение активности российской авиации в течение 3-4 суток", - сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

При этом он добавил, что штурмовая авиация продолжает наносить удары - это и штурмовики Су-25, и вертолеты ударной авиации Ми-24, Ми-28, и вертолеты Ка-52. "Собственно три таких вертолета за прошедшие двое суток были уничтожены силами противовоздушной обороны как Сухопутных войск, так и Воздушных сил", - сказал он.

Игнат отметил, что наша авиация продолжает патрулировать воздушное пространство внутри страны и осуществляет воздушное прикрытие. Он сообщил, что за вчерашние сутки есть около 30 самолетовылетов и "более 10 авиационных ударов было нанесено по оккупационным войскам на различных стратегических направлениях - это и восток, и юг Украины, на оккупированных территориях - поражены реактивные системы залпового огня, танковые колонны, бронированная техника, живая сила противника, а также склады врага с горюче-смазочными материалами и боеприпасами.

Напомним, российские захватчики вторглись на украинскую территорию рано утром 24 февраля. Противники, в частности, атаковали нашу землю из вертолетов и самолетов.

ВСУ дают достойный отпор врагу. По состоянию на 16 августа, в Украине ликвидировали почти 44 000 противников и, в частности, 196 вражеских вертолетов и 233 самолета.

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