Как подчеркнул глава государства, ведется работа над тем, чтобы реальность все же преодолела российскую государственную пропаганду.

Среди россиян ухудшается общее восприятие войны против Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам.

По его словам, сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором в частности был содержательный доклад разведки о ситуации в армии страны-оккупанта и среди населения РФ.

"Для нас важно, что в России ухудшается восприятие войны - восприятие результатов путинской политики. Работаем над тем, чтобы реальность все же преодолела российскую государственную пропаганду", - сообщил Зеленский.

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Также глава государства отметил, что Украина готовится к следующим шагам России непосредственно на фронте.

"Неизменно работаем, чтобы Украина имела достаточно сил и средств для производства и поставки дронов. Как бы в мире ни менялась ситуация, менялись обстоятельства, украинские воины должны получать все то, что необходимо для успешных наших защитных и активных действий. Обеспечение дронами - это не просто что-то тактическое, это стратегический приоритет, и я благодарю всех, кто с этим работает. А особенно тем, кто помогает нашим войскам освоить новые тактики работы с дронами", - отметил Зеленский.

Ситуация в России: последние новости

Как сообщал УНИАН, в июне 2024 года издание Foreign Affairs писало, что российские олигархи, которые были шокированы полномасштабным вторжением в Украину, сегодня уже смирились с новой реальностью и надеются на победу. Многие из них уверены, что Владимир Путин не остановится, пока не захватит Киев.

6 августа 2024 года Силы обороны Украины начали Курскую операцию и продвижение вглубь российской территории. Впервые после Второй мировой войны иностранная армия вошла на территорию РФ. За несколько недель до стабилизации фронта украинцы разгромили плохо обученных российских призывников и захватили сотни квадратных км Курской области.

6 сентября 2024 года Зеленский отметил, что в Курской области российские войска за месяц боев потеряли около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

По свидетельствам родственников, россияне, которых непосредственно задела Курская операция ВСУ, действительно начали понемногу осознавать, что такое война, которую развязал Путин.

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