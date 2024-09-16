Среди россиян ухудшается общее восприятие войны против Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам.
По его словам, сегодня состоялось заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором в частности был содержательный доклад разведки о ситуации в армии страны-оккупанта и среди населения РФ.
"Для нас важно, что в России ухудшается восприятие войны - восприятие результатов путинской политики. Работаем над тем, чтобы реальность все же преодолела российскую государственную пропаганду", - сообщил Зеленский.
Также глава государства отметил, что Украина готовится к следующим шагам России непосредственно на фронте.
"Неизменно работаем, чтобы Украина имела достаточно сил и средств для производства и поставки дронов. Как бы в мире ни менялась ситуация, менялись обстоятельства, украинские воины должны получать все то, что необходимо для успешных наших защитных и активных действий. Обеспечение дронами - это не просто что-то тактическое, это стратегический приоритет, и я благодарю всех, кто с этим работает. А особенно тем, кто помогает нашим войскам освоить новые тактики работы с дронами", - отметил Зеленский.
Ситуация в России: последние новости
Как сообщал УНИАН, в июне 2024 года издание Foreign Affairs писало, что российские олигархи, которые были шокированы полномасштабным вторжением в Украину, сегодня уже смирились с новой реальностью и надеются на победу. Многие из них уверены, что Владимир Путин не остановится, пока не захватит Киев.
6 августа 2024 года Силы обороны Украины начали Курскую операцию и продвижение вглубь российской территории. Впервые после Второй мировой войны иностранная армия вошла на территорию РФ. За несколько недель до стабилизации фронта украинцы разгромили плохо обученных российских призывников и захватили сотни квадратных км Курской области.
6 сентября 2024 года Зеленский отметил, что в Курской области российские войска за месяц боев потеряли около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.
По свидетельствам родственников, россияне, которых непосредственно задела Курская операция ВСУ, действительно начали понемногу осознавать, что такое война, которую развязал Путин.