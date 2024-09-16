Российско-украинская война продолжается и РФ перебросила часть своих войск в Курскую область, сообщил в эфире "КИЕВ24" военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
"Сначала нам противостояли пограничники с ФСБ, срочники и Ахмат-чай. Эти уже достаточно получили по жизни хорошо. Сейчас против нас здесь работают Ленинградский военный округ войск "Север". Перебросили сюда несколько мотострелковых подразделений достаточно опытных. Они потеряли боевое слаживание. Поскольку то, о чем докладывают в штаб и реальное наличие сил и средств, техники, подготовка, боевой настрой - это всегда не так хорошо, как докладывают. Поэтому пока с этим всем разобрались - они потеряли время", - сказал Сазонов.
В то же время он добавил, что Россия перебросила десантников и морпехов в Курскую область, которые являются "достаточно тяжелым и серьезным противником".
"Игры закончились уже достаточно давно, здесь достаточно трудно, мы несем потери, мы потеряли собрата на днях. Здесь все не очень просто сейчас. Но если они будут бросать наемников - здесь и так сейчас солянка такая - десантура, морпехи, мотострелковые, ФСБ. Какую-то дивизию из Покровска они перебросили, чтобы сбить нас с толку. Арбат, который называют армянским батальоном из города Горловка. И вот таких подразделений небольших, непонятно откуда набранных, какая-то тероборона, кадыровцы. Их очень много, поэтому у них частые случаи дружественного огня, когда не узнают друг друга", - добавил Сазонов.
Ситуация в Курской области: другие важные новости
По данным Financial Times, Россия начала контрнаступление в Курской области. На фоне этих новостей снова начали говорить о целях дерзкого вторжения украинских сил в регион.
Тем временем местные власти Курской области объявили обязательную эвакуацию из Рыльского и Хомутовского районов. Речь идет о населенных пунктах, которые расположены в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной.