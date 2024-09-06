Сейчас Силы обороны Украины контролируют на Курщине территорию площадью более 1300 квадратных километров и 100 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что в Курской области российские войска за месяц боев потеряли около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-24"), которое проходит на авиабазе в Германии.

Зеленский отметил, что сегодня уже исполняется один месяц как началась операция Сил обороны Украины в Курской области РФ.

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Как сказал президент Украины, Курщина - это приграничная территория, с которой российский диктатор Владимир Путин готовился расширить военные действия и начать новое наступление на город Сумы. В то же время украинские силы перевернули ситуацию и выталкивают войну на территорию России благодаря контрнаступлению.

"Сегодня мы контролируем территорию площадью более 1300 квадратных километров в Курской области, и это включает 100 населенных пунктов. Значительная часть этой территории была покинута российскими войсками. Они просто сбежали, когда увидели приближение наших войск. Конечно, значительная часть территории была взята под контроль нашими силами в бою. На данный момент, в течение первого месяца нашей операции в Курской области, российские силы потеряли около 6 тысяч солдат убитыми и ранеными", - подчеркнул Зеленский.

Как отметил президент Украины, благодаря действиям Сил обороны Украины теперь россияне не представляют угрозы нового российского наступления на город Сумы.

Война в Украине - операция в Курской области

В ISW заявили, что Курская операция повлияла на весь фронт и будет влиять на РФ и после наступления на Покровск. Вторжение в Курскую область позволяет ВСУ бросить вызов российскому контролю над общевойсковой инициативой в Украине.

Военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий отмечает, что сейчас российская пропаганда всячески пытается замалчивать ситуацию в Курской области: или вообще никак не упоминать, или подавать это, как какой-то мелкий пограничный инцидент. В противовес ему есть "величественное мощное наступление на Покровск".

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