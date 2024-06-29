Ни один из сценариев не предусматривает свержения Путина, поскольку сегодня его власть прочна, как никогда.

Российские олигархи, которые были шокированы полномасштабным вторжением в Украину, сегодня уже смирились с новой реальностью и надеются на победу. Многие из них уверены, что Владимир Путин не остановится, пока не захватит Киев, пишет Foreign Affairs.

Автор публикации провел несколько интервью с российскими олигархами и узнал об их настроениях. По его мнению, есть несколько причин, почему российские элиты в конце концов встали на сторону Путина. Одна из них - страх попасть под репрессии. Вторая - осознание бесперспективности любого сопротивления. Третья и самая главная - они поверили, что Россия способна победить, ведь она имеет заметные продвижения на фронте.

"Плохо быть изгоем как победитель, но хуже быть изгоем как побежденный. Мы должны выиграть эту войну. Иначе они не дадут нам жить. И, конечно, Россия развалится", - сказал автору на условиях анонимности один российский олигарх, который ранее критиковал войну.

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От Харькова до Киева

В элитах РФ нет единого видения того, что можно считать победой в войне. Оптимисты надеются, что какой-то один большой прорыв россиян на фронте заставит Украину согласиться на текущий статус-кво и отказаться от намерений изгонять россиян с оккупированных территорий. В этом контексте рассматривается в частности захват Харькова с его фактическим уничтожением в процессе.

Однако этот вариант российские элиты считают наименее ужасным из возможных. По словам одного бизнесмена, близкого к Кремлю, Путин не удовлетворится завоеванием только Харьковщины. Единственный результат, на который он согласится, - взятие Киева. Как отмечает автор публикации, кремлевский диктатор считает украинскую столицу колыбелью русской цивилизации, поэтому имеет на этот город "почти мистические" взгляды.

Те, кто ожидают такого сценария, считают, что вторая попытка захвата Киева тоже будет осуществляться с территории Беларуси по тому же маршруту через зону ЧАЭС. Многие в Москве считают, что на этот раз российская армия более закаленная, а резервы Украины ослаблены, поэтому россияне могут победить. По мнению российских элит, украинцы просто слишком устали, чтобы снова защищаться.

Однако и это еще не самый худший вариант.

Это больше Украины

Самые большие пессимисты считают, что Украина не является самоцелью Путина. На самом деле его цель - противостояние Западу, считают они.

"Близкие к президенту России люди говорят, что он видит вторжение [в Украину] только как один из фронтов конфликта с Западом. Это означает, что успеха России на поле боя может быть недостаточно, чтобы угодить Путину. Чтобы победить своих настоящих врагов в Брюсселе и Вашингтоне, Путин может почувствовать, что ему нужно атаковать члена НАТО", - пересказывает эти опасения автор публикации.

По мнению самой пессимистической части российских элит, после Украины мишенью России станет Эстония или Латвия: две балтийские страны с большим количеством русского меньшинства.

В прошлом российская элита не имела желания рисковать вероятностью ядерного конфликта. Но сейчас многие из них убеждены, что НАТО не решится ответить. Они видят Запад уставшим и разделенным, а потому гораздо менее заинтересованным в борьбе с Россией. Они считают президента США Джо Байдена и европейских лидеров слабыми.

В этом контексте они считают, что НАТО не сплотится, чтобы защитить атакованную страну. Зато российские элиты верят, что НАТО будет охвачено таким количеством паники и хаоса, что оно мало что сделает - только уничтожит доверие к западным правительствам.

Как сказал автору публикации близкий к Кремлю бизнесмен, Путин слишком полюбил войну, которая помогла ему мобилизовать общество, посадить одних диссидентов, убить других и заставить большинство остальных покинуть страну. Война также объединила элиты, которые теперь чувствуют себя нежелательными на Западе и видят в Путине единственную надежду на хорошую жизнь. Как следствие, вторжение означает, что давление на Путина меньше, чем когда-либо прежде.

"Идея бесконечной войны в Украине пугает российскую элиту, которая все еще надеется, что вторжение завершится. Они мечтают как можно быстрее вернуться к мирному времени 23 февраля 2022 года. Но пока что молчат. Они не видят пути назад", - резюмирует автор статьи.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, авиация РФ стоит под открытым небом недалеко от границы с Украиной, но США запрещают бить туда предоставленными ракетами. Дальности ракет ATACMS хватило бы, чтобы одним ударом накрыть авиабазу, но на это нет разрешения.

Также мы публиковали мнение бывшего командующего армии США в Европе генерала Уэсли Кларка. По его убеждению, война в Украине закончится тогда, когда президент РФ Владимир Путин поймет, что не сможет победить и удерживать временно оккупированные территории.

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