Сейчас Пентагон рассматривает все варианты, как защитить помощь для Украины.

Помощь США для Украины на почти 6 млрд долларов оказалась под угрозой. Эти средства могут исчезнуть до конца сентября.

Как пишет издание Associated Press, чтобы это предотвратить Конгрессу нужно принять решение о расширении полномочий Пентагона относительно отправки оружия из своих запасов в Украину.

Отмечается, что Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой включить полномочия по финансированию в любую резолюцию, которую законодатели собираются принять до конца финансового года (до 30 сентября), чтобы профинансировать федеральное правительство и не допустить остановки его работы. Как добавляется, чиновники надеются, что полномочия удастся продлить еще на год.

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Сейчас Пентагон рассматривает и другие варианты, как защитить помощь для Украины, если Конгресс не проголосует финансирование. Какие именно это меры будут пока неизвестно.

По словам источников, для оказания помощи Украине сейчас доступно чуть более 4 млрд долларов в виде долгосрочного финансирования. Срок его действия истекает 30 сентября 2025 года. Эти средства используются для оплаты контрактов на поставку долгосрочную поставку оружия.

Помощь для Украины от США

Как сообщал УНИАН, 6 сентября Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине дополнительной помощи, которая должна удовлетворить ее критические потребности в сфере безопасности и обороны. Как отмечается в сообщении на сайте Министерства обороны США, это 65-й транш оборудования с августа 2021 года.

На днях государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о трех пакетах помощи на сотни миллионов долларов для Украины.

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