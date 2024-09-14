Он подчеркнул, что очень важно, чтобы все, и особенно США, оперативно реализовывали договоренности по поставкам оружия. У Байдена уже признали наличие задержек.

Президент Владимир Зеленский призвал власти США не задерживать поставки военной помощи Украине.

В вечернем обращении украинский президент акцентировал, что каждая задержка с военными пакетами от партнеров негативно влияет на ситуацию на фронте. "Критически важно, чтобы все, и особенно США, оперативно реализовывали наши договоренности. Это должно ощущаться на фронте. Каждая задержка с военными пакетами имеет негативное последствие на фронте. Каждое действительно своевременное, быстрое снабжение имеет положительное влияние", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что провел встречу с делегацией конгрессменов США, на которой подчеркнул важность на всех уровнях держать партнеров полностью информированными о потребностях страны.

Видео дня

В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан признал задержку с военной помощью Украине. "Это не вопрос политической воли, а вопрос преодоления сложной логистики", - пояснил он. "Учитывая то, чему противостоит Украина, нам нужно делать больше и лучше", - констатировал Салливан и анонсировал новый "значительный" пакет помощи, который Украина получит до конца сентября.

Также Салливан прокомментировал намерение Зеленского привезти Бадену свой план победы в войне с РФ.

"Нужна комплексная стратегия успеха в войне, и именно ее, как говорит президент Зеленский, он привезет, поэтому мы с нетерпением ждем возможности обсудить ее с ним. Президент Байден будет рад такому разговору", - сказал советник.

Встреча Зеленского и Байдена

13 сентября стало известно, что на этот месяц запланирована встреча Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. "В этом месяце запланирована наша встреча с президентом Байденом. Я представлю ему план победы. Систему взаимосвязанных решений, благодаря которым Украина получит достаточную силу, чтобы поставить эту войну на курс к миру", - детализировал вчера президент.

Вас также могут заинтересовать новости: