Согласно этой карте, Херсонская область захвачена почти полностью.

Узнать, какие территории Украины временно контролируют рашисты, а какие украинская армия уже отвоевала, теперь можно в режиме реального времени.

Украинские разработчики собрали все актуальные данные на единой карте. DeepStateMap работает в режиме постоянного обновления и предоставляет информацию о реальном положении дел за 5 недель войны.

Карта имеет черные, красные и синие зоны:

черными обозначены захваченные Россией территории в 2014 году;

красными – временно оккупированные с начала полномасштабного вторжения 24 февраля, за которые сейчас идет борьба;

синими – освобожденные нашими войсками территории, из которых выбиты рашисты.

Важно! Минобороны Украины не публикует обобщенную информацию о расстановке сил– в частности потому, что за многие города продолжаются ожесточенные бои и ситуация постоянно меняется.

К слову, создатели карты предостерегают, что она несет исключительно информационный характер и не может быть использована для проложения маршрутов эвакуации. Для гуманитарных коридоров следите за официальной информацией от местных властей.

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