На Авдеевском направлении зафиксировано увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов украинских позиций.

На оккупированной части Херсонской области российские захватчики наращивают систему противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

"Российские оккупанты наращивают систему противовоздушной обороны на временно захваченной территории Херсонской области", - говорится в сводке.

При этом на Южнобугском направлении враг обстреливал мирные населенные пункты Лиманы, Лупарево, Новая Заря, Таврийское, Новогригорьевка, Белоусово, Князевка, Тополиное, Большая Костромка и Осокоровка. Противник совершенствует инженерное оборудование первого и второго рубежей обороны.

Отмечается, что на Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. В то же время, на Авдеевском направлении зафиксировано увеличение интенсивности артиллерийских обстрелов украинских позиций.

По данным Генштаба ВСУ, на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи по прикрытию беларуско-украинской границы, осуществляют фортификационное оборудование местности в Гомельской области, ведут радиоэлектронную разведку.

Также на Сиверском направлении подразделения вооруженных сил РФ продолжают инженерное оборудование позиций в приграничных районах Курской области. Замечено наращивание системы противовоздушной обороны на территории Брянской области, добавили в сводке.

Как сообщал УНИАН, городской голова Мелитополя Иван Федоров уверен, что в ближайшее время Херсон будет освобожден от российских оккупантов.

Федоров также отметил, что ВСУ продвинулись более чем на 10 километров от Запорожья в сторону Мелитополя.