Федоров уверен, что в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными, такая же ситуация - в направлении Мелитополя.

Украинские защитники приближаются к Мелитополю, есть надежда на освобождение города от врага.

Об этом городской голова Иван Федоров сообщил в видеообращении.

По словам Федорова, на Запорожском направлении линия фронта продвинулась на 10 километров.

"Хочу констатировать несколько фактов, чтобы поддержать и вернуть веру тем жителям нашим, которые находятся на оккупированных территориях. На сегодня наши героические вооруженные силы Украины существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона. Я уверен, что в ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация - в направлении Мелитополя. Уже более чем на 10 километров продвинулись от Запорожья в сторону Мелитополя наши Вооруженные Силы", - сказал он.

Городской голова выразил надежду, что благодаря поставкам вооружения город удастся освободить.

"В последнее время поступает большое количество западного вооружения, которое приближает нас к победе. Надеюсь, в ближайшее время его будет достаточно для того, чтобы деоккупировать наши оккупированные города и спасти наших жителей. Верим в ВСУ", - резюмировал он.

Как сообщал советник председатель ОПУ Алексей Арестович, продвижение ВСУ в Херсон может перерасти в контрнаступление.

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