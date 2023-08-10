При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны РФ.

Министерство обороны Украины официально сообщило, что с полуночи 21 июля любые корабли, которые идут в акваторию Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной территории, могут быть рассмотрены Украиной как суда, перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Об этом сообщил начальник кафедры правового обеспечения Национального Унивеситета обороны Украины полковник юстиции Михаил Прохоренко, передает Military Media Center.

Прохоренко отметил, что эти меры соответствуют требованиям Женевской конвенции о защите гражданского населения. Он подчеркнул, что страна, участвующая в вооруженном конфликте, обязанна предупреждать гражданское население, в том числе и в случае военных действий на море.

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Военный подчеркнул, что этот шаг имеет целью превентивно обезопасить и обратить внимание на суда, которые могут приобрести статус военного объекта или превратиться в военные или вспомогательные суда во время военных действий.

Кроме того, как сообщили в Военно-Морских силах ВСУ, сейчас для гражданских судов, которые движутся в (из) портов Украины объявлены новые временные маршруты. Это сделано, согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ от 8 августа. При этом сообщается, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность со стороны РФ.

"Ранее данные маршруты были предложены Украиной в обращении к Международной морской организации (IMO), которая признала право нашего государства на свободное торговое судоходство, что гарантировано международным морским правом. IMO призвала Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море", - отмечают в ВМС ВСУ.

Отмечается, что в первую очередь, указанные маршруты будут использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в портах "Черноморск", "Южный" и Одесский морской порт уже более года - еще с начала полномасштабного вторжения РФ.

К проходу маршрутами будут допускаться суда, владельцы/капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

"Напомним, что последнее судно с украинским продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. После выхода России из "зернового соглашения" государство-агрессор атаковало портовую зерновую инфраструктуру с целью прекратить доступ украинского продовольствия на мировые рынки", - акцентируют в ВМС.

Ситуация в Черном море

После выхода РФ из зернового соглашения в середине прошлого месяца ситуация в Черном море еще больше обострилась. Кроме того, что враг держит там корабли, с которых постоянно наносит удары по территории Украины, он еще пытается шантажировать тем, что будет бить и по кораблям, которые плавают в Черном море.

Также Россияне начали бить по зерновой и портовой инфраструктуре Украины.

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