В результате действий оккупантов количество ракет выросло вдвое.

После ротации в Черном море враг запустил по Украине крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр"

"Враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море - подводный заменил на надводный, увеличив количество "калибров" вдвое. Прямо сейчас ракеты с Черного моря выпущены по территории Украины", - подчеркивают в оперативном командовании "Юг".

Утром на дежурстве в Черном море находилась подводная лодка с четырьмя "Калибрами" на борту. Сейчас в акватории вражеский корабль, на борту которого – восемь крылатых ракет.

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Военные просят население областей, где сейчас объявлена тревога, перейти в укрытие. Также людям напоминают о запрете на распространение информации о работе противовоздушной обороны.

Ситуация в Черном море

Как сообщал УНИАН, по данным военных, в целом в акватории Черного моря РФ имеет три подводные лодки-ракетоносители, на борту каждой - до четырех ракет. Общий залп вражеских ракет может составлять до 52 единиц, которые несут на борту два фрегата, три подводные лодки и несколько катеров.

Украина объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов на Черном море, что является фактически запретом на вход туда для гражданских судов.

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