После ротации в Черном море враг запустил по Украине крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр"
"Враг провел ротацию ракетоносителей в Черном море - подводный заменил на надводный, увеличив количество "калибров" вдвое. Прямо сейчас ракеты с Черного моря выпущены по территории Украины", - подчеркивают в оперативном командовании "Юг".
Утром на дежурстве в Черном море находилась подводная лодка с четырьмя "Калибрами" на борту. Сейчас в акватории вражеский корабль, на борту которого – восемь крылатых ракет.
Военные просят население областей, где сейчас объявлена тревога, перейти в укрытие. Также людям напоминают о запрете на распространение информации о работе противовоздушной обороны.
Ситуация в Черном море
Как сообщал УНИАН, по данным военных, в целом в акватории Черного моря РФ имеет три подводные лодки-ракетоносители, на борту каждой - до четырех ракет. Общий залп вражеских ракет может составлять до 52 единиц, которые несут на борту два фрегата, три подводные лодки и несколько катеров.
Украина объявила зоной военной угрозы акватории шести российских портов на Черном море, что является фактически запретом на вход туда для гражданских судов.