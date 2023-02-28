Минимальной тактической целью для Кремля на ближайшее время является захват Донбасса.

Военные действия на территории Украины не завершатся до конца 2023-го года. Как сообщает Бюро по защите Конституции Латвии, которое занимается разведывательными и контрразведывательными действиями, также в России все еще разрабатывают план наступления на Киев.

А вот минимальной целью является захват Донбасса. Для ее реализации наступление будет весной.

"По нашим оценкам, боевые действия будут продолжаться как минимум в течение всего 2023 года... стратегические цели России не изменились, поэтому она, вероятно, планирует возобновить новое наступление после периода отдыха зимой. Российский режим все еще рассматривает возможность возобновления наступления на Киев. Захват Донбасса будет оставаться минимальной тактической целью", - передает фрагмент отчета Европейская правда.

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Важным фактором победы Киева будет помощь Запада. И не просто масштабы, а и скорость поставки.

"Как России, так и Украине не хватает вооружения и боеприпасов, поэтому одним из важнейших факторов, влияющих на дальнейшее развитие событий, будет способность обеих сторон войны получить или выработать их как можно быстрее", - говорится в отчете.

А вот о ядерном оружии пока не говорится. Согласно информации разведки Латвии, такой шаг возможен в экстренном для российского режима случае.

"Ядерное оружие может быть применено, если, по мнению Путина, существование режима окажется под угрозой. По крайней мере, пока нет никаких признаков этого", - заявляют в балтийской стране.

Активность россиян на фронте: что известно

Вооруженные Силы Украины за минувшие сутки отбили более 60 атак россиян. Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Потери российских солдат на войне практически подошли к юбилейной отметке-по состоянию на утро они составляли почти 150 тысяч человек.

Ночью в небе над Днепропетровской областью силы украинской ПВО сбили два беспилотника.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что россияне выискивают новую тактику обхода ПВО и угроза ракетного удара по территории Украины является высокой.

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