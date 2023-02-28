Украинские защитники ликвидировали более 149 тысяч вражеских военнослужащих.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ ликвидировали 149 240 оккупантов. За последние сутки статистика увеличилась на 550 вражеских военнослужащих. Одновременно наши защитники сожгли более 22 тысяч единиц техники противника.

Свежей статистикой потерь России в Украине поделился пресс-центр Генштаба ВСУ на официальной странице на Facebook. Данные традиционно разделены на общие и суточные.

Потери России в Украине по состоянию на 28 февраля

личного состава — около 149 240 (+550) человек ликвидировано;

танков — 3388 (+3);

боевых бронированных машин — 6630 (+9);

артиллерийских систем — 2383 (+3);

РСЗО — 478 (+3);

средств ПВО — 247 (+0);

самолетов — 300 (+0);

вертолетов — 288 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2051 (+3);

крылатых ракет — 873 (+0);

кораблей/катеров — 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн — 5252 (+4);

специальной техники — 230 (+0).

Ситуация на фронте: актуальная информация

Российские оккупанты пытаются атаковать позиции украинских воинов на пяти направлениях — Бахмутском, Купянском, Лиманском, Авдеевском и Шахтерском. При этом первое остается самым тяжелым. Титаны из ВСУ уже более полугода держат восточную "крепость" Бахмут и отражают агрессивное наступление врага.

Видео дня

За прошедшие сутки противник совершил 60 штурмов позиций украинских защитников. Все атаки провалились благодаря мужественной обороне ВСУ.

Как сообщили в Минобороны Украины, рашисты наращивают интенсивность наступательных действий. Во время штурмов враг применяет тактику истощения и тотального разрушения.

В Луганской ОВА сообщили, что рашисты пытаются прорваться в районе Купянска. Однако украинские защитники не намерены отходить и готовы к контрнаступлению, когда появится должное количество техники.

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