Сейчас в Черном море два подводных ракетоносителя с восемью "Калибрами" наготове.

Угроза ракетного удара по территории Украины является высокой, россияне выискивают новую тактику обхода противовоздушной обороны.

"Уровень угрозы остается достаточно высоким. Враг выискивает новую тактику, и мы наблюдаем за этим. Мы видим, что они пытаются обнаружить нашу противовоздушную оборону, ведь она препятствует результативности, которую бы они хотели видеть от ракетных ударов", – сообщила в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк

Гуменюк также отметила, что оккупанты используют для разведки дроны и воздушные шары.

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Угроза ракетного удара по Украине 28 февраля - что известно

Вечером 27 февраля оперативное командование "Юг" сообщило, что за день враг вдвое увеличил группировку по сравнению с утром. На дежурстве находились 12 кораблей, среди них 2 подводных ракетоносителя с общим залпом 8 крылатых ракет "Калибров" и 3 больших десантных корабля.

По состоянию на день 28 февраля, по словам Гуменюк, наблюдается накопление корабельной группировки врага в Черном море из 13 кораблей. Количество ракетоносителей не изменилось.

Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявлял, что оккупанты проводили спутниковую разведку новых объектов, которые относятся к транспортной инфраструктуре, и уже несколько дней готовы к нанесению удара.

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