Украинские защитники сбили над Днепропетровщиной два беспилотника российских захватнических войск.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. По словам главы администрации, воинами воздушного командования "Восток" уничтожены два вражеских БПЛА.
"Взрывы, которые слышали жители области, - это работа противовоздушной обороны", - отметил он.
Россия атакует Украину беспилотниками
Как сообщал УНИАН, вчера ночью Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что всего было запущено 14 БПЛА типа "Shahed", 11 из них удалось сбить.
Три других попали по Хмельницкому, в результате атаки погибли украинские спасатели. Как известно, они выехали на место для ликвидации последствий удара, а российские захватчики ударили по тому же месту во второй раз.
В вечерном видеообращении президент Владимир Зеленский отметил, что небо сможет быть полностью защищенным только тогда, когда партнеры снимут "авиационное табу".
В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что на этот раз российские оккупанты запускали дроны не с восточного побережья Азовского моря, а с территории Брянской области.