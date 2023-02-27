Взрывы, которые слышали жители области, оказались работой ПВО.

Украинские защитники сбили над Днепропетровщиной два беспилотника российских захватнических войск.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале. По словам главы администрации, воинами воздушного командования "Восток" уничтожены два вражеских БПЛА.

"Взрывы, которые слышали жители области, - это работа противовоздушной обороны", - отметил он.

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Россия атакует Украину беспилотниками

Как сообщал УНИАН, вчера ночью Россия в очередной раз атаковала Украину беспилотниками. В Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что всего было запущено 14 БПЛА типа "Shahed", 11 из них удалось сбить.

Три других попали по Хмельницкому, в результате атаки погибли украинские спасатели. Как известно, они выехали на место для ликвидации последствий удара, а российские захватчики ударили по тому же месту во второй раз.

В вечерном видеообращении президент Владимир Зеленский отметил, что небо сможет быть полностью защищенным только тогда, когда партнеры снимут "авиационное табу".

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что на этот раз российские оккупанты запускали дроны не с восточного побережья Азовского моря, а с территории Брянской области.

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