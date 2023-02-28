Россия держит в Черном море уже 17 кораблей, среди которых пять ракетоносителей, включая два подводных.

В Черном море страна-оккупант Россия увеличила присутствие своих кораблей до 17, среди которых пять ракетоносителей. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Корабельная группировка врага в Черном море существенно увеличена, несмотря на умеренный шторм. Сейчас там уже 17 кораблей, среди которых пять ракетоносителей, включая два подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что враг не прекращает воздушную разведку, то есть не исключены ракетные удары, как массированные, так и точечные.

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"Сигналы воздушной тревоги могут раздаваться чаще, не следует их игнорировать. Уровень угрозы значительно повышен", - заявили в командовании.

Российские корабли в Черном море - что известно

Как сообщал УНИАН, накануне утром, 27 февраля, в Черном море находилось шесть российских кораблей, среди которых подводный ракетоноситель. Уже вечером в тот же день корабельная группировка врага увеличилась вдвое, до 12 кораблей. Среди них было 2 подводных ракетоносителя, а это 8 "Калибров" и 3 больших десантных корабля.

Между тем глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что россияне могут готовить ракетные удары по Украине. "Что-то намечается", - написал Ким и призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Сегодня, 28 февраля, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что угроза ракетного удара по территории Украины является высокой, россияне выискивают новую тактику обхода противовоздушной обороны.

По словам Гуменюк, о попытках россиян повысить результативность ракетных атак свидетельствует и увеличение количества вражеских кораблей в Черном море. Кроме того, выводя в море большие десантные корабли, россияне стараются играть мускулами.

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