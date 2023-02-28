За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 60 атак противника на пяти направлениях.
"Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.
В то же время, как отметили в Генштабе, противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Война в Украине: актуальные данные
Самые ожесточенные бои по состоянию на утро 28 февраля идут на Донбассе. В то же время продолжаются обстрелы юга. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили три артустановки и два "Града", из которых российские оккупанты обстреливали Херсонскую область.
С тем авиация ВСУ вчера нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. а подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления, поразили один район сосредоточения живой силы противника и позицию противовоздушной обороны.