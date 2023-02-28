В то же время, противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки украинские защитники отбили более 60 атак противника на пяти направлениях.

"Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши воины отбили более 60 атак противника на указанных направлениях", - сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

В то же время, как отметили в Генштабе, противник нанес 8 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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Война в Украине: актуальные данные

Самые ожесточенные бои по состоянию на утро 28 февраля идут на Донбассе. В то же время продолжаются обстрелы юга. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили три артустановки и два "Града", из которых российские оккупанты обстреливали Херсонскую область.

С тем авиация ВСУ вчера нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. а подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили пункт управления, поразили один район сосредоточения живой силы противника и позицию противовоздушной обороны.

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