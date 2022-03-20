Над Винницкой областью сбили еще одну российскую ракету.

20 марта над Винницкой областью украинские военные продолжают защищать небо. ВСУ в очередной раз сбили ракету российских оккупационных войск.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов в Telegram.

"В Винницкой области спокойно. Активных боевых действий не ведется. Наши ВСУ продолжают сбивать ракеты над Винницкой областью. Только что сбита российская ракета", - написал он.

Также он добавил, что пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, ночью, 18 марта, над Винницкой областью системы противовоздушной обороны Украины сбили три крылатые ракеты российских оккупантов.

Согласно данным областной военной администрации, никто в результате сбития ракет не пострадал.

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