Возможности российской армии становятся все меньше и меньше, заявил эксперт.

Россия не способна нанести одновременный удар по всей критической инфраструктуре Украины.

Уверенность в этом выразил военный эксперт Олег Жданов.

"А чем? На сегодняшний день Российская Федерация не в состоянии нанести массированный ракетный удар. Российская авиация не залетает в наше воздушное пространство. Они, кстати, поэтому и бесятся, и мстят, как могут… пытаются наносить поражение нашим городам, населенным пунктам, гражданской инфраструктуре и так далее. А в остальном… По всей нашей критической инфраструктуре вряд ли они смогут нанести огневое поражение", – отметил он. Видео дня

"Удары по инфраструктуре требуют высокоточных ракет, а высокоточных ракет у РФ становится все меньше и меньше, возможности российской армии становятся все меньше и меньше", – добавил эксперт.

При этом Жданов заявил, что россияне сейчас даже больше бьют по городам в надежде "посеять хаос и панику среди мирного населения групповыми ракетными ударами".

"По отдельным объектам, да, они смогут (бить), но как только начнут пребывать средства противоракетной обороны (ПРО), вероятность таких ударов еще больше приблизится к нулю", – резюмировал Жданов.

Сколько у России осталось ракет

В начале сентября представитель главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что для нанесения ударов России хватит ракет минимум на три года. В частности, речь идет о ракетах С-300.

По его словам, у РФ осталось менее 200 "Искандеров", и она их использует реже.

"Систем "Калибр", по подсчетам, они могли производить в год 150-180 ракет. И тот запас, который у них есть, они уже хранят, потому что около 70% комплектующих не российского производства"", – добавил Скибицкий.