Если США бросят Украину на произвол судьбы, это будет стоить дорого всем, в том числе и самим американцам, убежден аналитик.

Запад, и особенно республиканцы в Конгрессе США, должны обратить внимание, что война в Украине измеряется не только количеством использованных ракет и снарядов, но и количеством погибших и покалеченных солдат. Об этом пишет аналитик по глобальным вопросам, старший научный сотрудник Атлантического совета (Вашингтон) Михаил Боцюркив в авторской колонке для CNN.

"Здесь, в Украине, потери настолько значительны, что они касаются почти каждой семьи, способствуя чувству усталости, которое накрыло страну, как холодное снежное одеяло. Пришло время Западу признать человеческую цену войны - не только смерти, но и ранения, перемещения и разрыв социальной ткани, вызванный массовыми перемещениями", - пишет он.

Аналитик отмечает, что Лычаковское кладбище во Львове и другие кладбища в Украине "трещат по швам" и чиновники вынуждены выделять площади для новых могил.

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"Несколько человек рассказывали мне, что маленькие села вокруг Львова полностью обеднели на мужчин. Волна бойцов-добровольцев, которые заполонили центры вербовки в начале войны, почти исчезла. Это заставляет меня задуматься: кто останется, если будет введена массовая мобилизация, кроме тех, кто погиб, навсегда выведен из строя из-за ранения, сбежал за границу или заплатил чиновникам за то, чтобы их имена исчезли из списков призывников?" - пишет Боцюркив.

Аналитик упрекает не только республиканцев Конгресса, которые блокируют выделение новой военной помощи Украине, но и Джо Байдена, который "плохо убеждал американский народ" в необходимости этой помощи. Боцюркив акцентирует, что последствия будут тяжелыми для всего мира, если США оставят Украину на растерзание России.

"Связывание рук Украине в этой борьбе Давида с Голиафом приведет к ужасным затратам, которые намного превышают суммы, уплаченные Вашингтоном с начала полномасштабного вторжения России два года назад. Для США отказаться от Украины сейчас, как хотят сделать некоторые законодатели-республиканцы, означает отказаться от самой Америки и того, что она отстаивает. Во многом это тоже война Америки - за исключением того, что в ней воюют и гибнут украинцы", - пишет аналитик.

Война в Украине: потери сторон

Как писал УНИАН, на днях президент Владимир Зеленский впервые с конца 2022 года озвучил актуальные цифры по человеческим потерям ВСУ в войне с Россией. По его словам, погибли около 31 тысячи украинских военнослужащих. Количество раненых, пленных и пропавших без вести он не назвал.

В то же время, по словам президента, потери России превышают украинские в 5 раз. По словам Зеленского, Россия потеряла убитыми около 180 тысяч солдат, еще около 500 тысяч получили ранения.

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