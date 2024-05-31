Украина обязательно должна наносить удары по всем российским объектам, заявил Жорин.

Каким способом защищать собственную страну, должны решать сами украинцы, заявил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Следует осознать, наконец, что нельзя воевать наполовину - немного воевать, немного играть в правила и запреты, бить или не бить по вражеской территории", - отметил он.

По его словам, в Украине полноценная война, где целью России является полное уничтожение нашего государства.

Видео дня

"Поэтому мы обязательно должны наносить удары по всем их объектам - по военным, инфраструктурным, стратегическим объектам, уничтожать их логистику. Только в этом случае можно считать, что мы делаем все для победы", - считает боец.

Он допустил, что союзники еще могут играть в какую-то "толерантность" с РФ.

"В нашей борьбе уже любые "красные линии" абсурдны, а каким способом защищать собственную страну, должны решать сами украинцы", - подытожил Жорин.

Удары по России оружием США

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил разрешение Украине применять американское оружие для ударов по территории РФ.

Объясняя решение американских властей Блинкен отметил, что российские войска "сосредотачиваются на российской стороне границы, а затем нападают на Украину". В связи с этим Киев попросил Вашингтон использовать американское оружие против России, и президент Байден "одобрил".

Вас также могут заинтересовать новости: