В этом месте оккупантов уже неоднократно разбивали, но они не останавливаются.

Воины 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр рассказали, что в районе Тростянца на Сумщине образовалась локальная Чернобаевка.

Соответствующей информацией ОМБр поделилась на своей официальной странице на Facebook. По словам украинских бойцов, в секторе появилось место, где холодноярская пехота уже неоднократно разбивала оккупантов.

Здесь возникло "кладбище" вражеской техники — БМП, танков и автомобилей. Однако противники продолжают прибывать в упомянутую точку, где автоматическими становятся целями для 93-й ОМБр. Украинские бойцы шутят, что место уже стало "намоленным", и говорят о "теплых" встречах российских солдат.

Напомним, Чернобаевка — это аэродром в Херсонской области, где оккупантов накрыли огнем уже десять раз. Место стало символом борьбы против российской агрессии.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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