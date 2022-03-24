Наблюдается массовое движение российских войск через Антоновский мост.

Вооруженные силы Украины совершили десятый результативный обстрел российских оккупантов в Чернобаевке (Херсонская область).

Об этом советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович написал у Facebook.

"Барабанная дробь!.. Равняйсь, смирно! Десятый раз Чернобаевки - встречай!" - пишет Арестович.

При этом он сообщает, что в настоящий момент наблюдается массовое движение российских оккупантов через Антоновский мост - убегают.

"Видимо, мы снова грохнули кого-то из начальства. Такое уже было несколько дней назад, во время седьмого раза.) С месяцем начала операции вас, ребята. Бегите, не запыхайтесь. Эх, жаль, видео выложить нельзя", - написал Арестович.

Информацию об успешной операции ВСУ также подтвердил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким. И даже показал ее на видео.

Как сообщалось, военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. До сегодняшнего вечера он девять раз становился мишенью украинских военных. Ранее УНИАН уже выяснял, чем поражает легендарное село-мем Чернобаевка, которое ждет российских "туристов":