Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С" на площади железнодорожного вокзала в Тростянце на Сумщине.
Об этом сообщает пресс-центр бригады.
"Бойцам 93-й бригады Холодный Яр ночью удалось ювелирно уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 "Мста-С". Враг разместил орудия на площади железнодорожного вокзала в Тростянце на Сумщине. Поразить технику оккупанта и не нанести серьезных разрушений гражданской инфраструктуре было непростой задачей. Впрочем, холодноярцам удалось с ней справиться", - говорится в сообщении бригады.
На втором видео - уничтожение вражеской техники в том же районе.
"Каждый день приближаем победу!", - добавляют в бригаде.