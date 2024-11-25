Северокорейцы подготовлены для проведения операций в Европейской части.

В Курской области Российской Федерации по состоянию на сейчас находятся более 11 тысяч военных Северной Кореи.

Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич заявил в эфире телемарафона, что солдаты КНДР уже участвовали в боях против ВСУ. Он рассказал, каких именно военных агрессор перебросил в Курскую область.

"Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", - отметил начальник Генштаба ВСУ.

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Президент Владимир Зеленский считает, что в целом из Северной Кореи в Россию могут прибыть до 100 тысяч солдат в рамках соглашения между странами.

По данным CNN, военные КНДР уже находятся в оккупированном Мариуполе и на захваченных россиянами территориях Харьковской области

Недавно издание Financial Times писало, что Северная Корея отправила России 50 самоходных артиллерийских установок и 20 модернизированных РСЗО. Впоследствии это подтвердила разведка Южной Кореи.

20 ноября ВСУ нанесли мощный удар ракетами Storm Shadow по объекту в Курской области.

По мнению аналитиков, целью стал бункер, где могли находиться российские и северокорейские генералы.

На следующий день The Wall Street Journal написала, что в результате этого ракетного удара в Курской области был ранен высокопоставленный северокорейский генерал.

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