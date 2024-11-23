Северокорейские военные, по словам главы Минобороны США, еще не участвовали в боевых действиях.

Вскоре северокорейские военные, которые были отправлены в Россию, примут участие в боевых действиях против Украины, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Основываясь на том, чему обучались [войска КНДР], как они были интегрированы в российскую подготовку, я полностью ожидаю, что вскоре они примут участие в боевых действиях", - сказал министр обороны США Ллойд Остин в интервью журналистам, пишет Le Monde.

Он также добавил, что на текущий момент не было ни одного существенного доказательства тому, что северокорейские военнослужащие уже "активно участвуют в боевых действиях". Представители правительства Южной Кореи, в свою очередь, заявили, что Россия параллельно поставляет топливо, зенитные ракеты и экономическую помощь КНДР в обмен на войска.

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В Украине же заявляют о том, что Россия уже подготовила около 50 тысяч военных, включая какое-то количество военных КНДР, для боевых действий в Курской области.

Другие новости о северокорейских военных в войне против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Си Цзиньпин пытается скрыть беспокойство из-за отправки войск КНДР в РФ.

Кроме того, Сеул рассматривает "все возможные сценарии" помощи Украине.

"В частности, мы будем наблюдать за уровнем участия (северокорейских) сил в войне, и какой будет услуга за услугу, которую Северная Корея получит от России", – пояснил министр иностранных дел Южной Кореи.

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