Эксперты отмечают, что ВСУ запустили сразу около десятка этих дефицитных ракет, что указывает на высокую приоритетность цели.

Сегодня ВСУ нанесли мощный удар ракетами Storm Shadow по объекту в Курской области. Вероятно, целью был подземный бункер, где находилось командование одной из российских армий и генералы КНДР. Об этом пишет Defense Express.

По данным аналитиков, под удар попал объект в поселке Марьино. В сети обнародовано видео со звуками взрывов, снятое рядом с "имением Барятинских" - санаторием, которым владеет Управление делами президента РФ. При этом фигурирует информация о наличии "узла связи" на территории комплекса.

"С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о заглубленном командном пункте. Учитывая близость санатория очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключено, что на нем могли находиться и северокорейские генералы", - пишет Defense Express.

На обнародованных в сети видео слышно около десятка мощных взрывов. Некоторые из них могут быть работой российской ПВО, но российские же Z-блогеры утверждают, что по объекту прилетели 12 ракет ракет Storm Shadow.

Такое количество дефицитных ракет, потраченных на один объект Defense Express объясняет именно тем, что в бункере находились и российские, и северокорейские генералы.

"Storm Shadow / SCALP (...) предназначены для поражения целей такой категории, так как их 450-кг боевая часть специально создана для поражения защищенных объектов. В частности эти ракеты уже поражали аналогичные командные пункты, но на территории Украины, например резервный командный пункт ЧФ РФ в Верхнесадовом", - отмечают эксперты.

Украине разрешили удары по РФ западными ракетами

Как писал УНИАН, 17 ноября The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ.

Через два дня спустя ВСУ впервые применили эти ракеты по российской территории, поразив склад боеприпасов в Курской области. Уже после этого предоставление разрешения подтвердили официально в Вашингтоне.

По ракетам Storm Shadow было сообщение газеты Le Figaro о снятии запрета на удары по РФ. Однако официально эту информацию еще не подтверждали.

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