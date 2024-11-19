Разведка Южной Кореи отмечает, что северокорейские войска уже участвовали в боевых столкновениях против украинских сил.

Всего из Северной Кореи в Россию могут прибыть до 100 тысяч солдат в рамках соглашения между странами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Reuters.

В агентстве напомнили, что Северная Корея поставляет РФ оружие и войска для поддержки ее полномасштабного вторжения в Украину. В виртуальном обращении к Европейскому парламенту Зеленский отметил, что часть войска КНДР уже подтянули к границам нашей страны.

"Сейчас Путин подтянул к границам Украины 11 тысяч северокорейских солдат. Этот контингент может вырасти до 100 тысяч человек", - сказал он.

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Кроме того, на прошлой неделе Национальная разведывательная служба Южной Кореи поделилась, что северокорейские войска уже участвовали в боевых столкновениях против украинских сил, рассказали журналисты. Они подчеркнули, что в ноябре президент РФ Владимир Путин подписал договор о стратегическом партнерстве с КНДР, который включает положение о взаимной обороне.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Ранее в Defense Express объяснили, изменят ли позицию лидера КНДР Ким Чен Ына удары ATACMS по северокорейским войскам. Эксперт считает, что северокорейскому диктатору нужны войска, которые вернутся с новым опытом, а не в гробах.

Кроме того, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, реальна ли отправка из КНДР в Россию 100 тысяч военных. Он подчеркнул, что это будет зависить от того, как солдаты покажут себя на поле боя.

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