Отмечается, что крылатые ракеты были выпущены по военным объектам.

Украина впервые атаковала территорию России британскими ракетами Storm Shadow. Об этом агентству Bloomberg рассказал анонимный источник.

Отмечается, что обломки Storm Shadow были найдены в Курской области, а две ракеты были перехвачены над Ейском. Об этом заявлял прокремлевский Telegram-канал Rybar.

По словам журналистов, атака произошла на следующий день после того, как Минобороны России заявило, что Украина впервые применила поставленные США ракеты ATACMS для удара по военному объекту на территории РФ.

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В агенстве подчеркнули, что Великобритания одобрила использование ракет Storm Shadow Украиной по территории РФ в ответ на развертывание Кремлем северокорейских войск в войне. Британское правительство расценило это как эскалацию конфликта.

Вопрос о разрешении Украине использовать ракеты Storm Shadow по территории РФ доминировал на саммите лидеров G20 в Бразилии на этой неделе, поделились журналисты. Тем не менее премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично не поддержал этот шаг.

В агенстве напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский давно призывает западных партнеров усилить военную поддержку, в частности, разрешить использование ракет большой дальности для ударов по военным целям в России.

Удары дальнобойными ракетами по РФ - что известно

Напомним, что 17 ноября в The New York Times заявили о том, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории РФ. Одним из поводов для такого решения стала отправка войск КНДР в Россию для войны против нашей страны.

Уже 19 ноября стало известно, что Украина впервые ударила по России ракетами ATACMS. Был поражен крупный арсенал оружия недалеко от города Карачев в Брянской области.

Позже в Минобороны РФ подтвердили удар ВСУ ракетами ATACMS по арсеналу в Брянской области. Россияне заявили, что смогли сбить пять из шести ракет, которые запустила Украина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал США за предоставленное ВСУ разрешение наносить удары по российской территории с использованием ракет ATACMS. По его словам, это может привести регион и мир к грани новой большой войны.

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