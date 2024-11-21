Также там подтвердили, что северокорейские военные воюют в Курской области и уже понесли первые потери.

Разведывательная служба Южной Кореи подтвердила, что КНДР передала РФ самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Южнокорейская газета Dong-A Ilbo со ссылкой на заявление разведки пишет, что северокорейские военные в РФ присоединились к подразделениям воздушно-десантных войск и морской пехоты и часть из них уже была привлечена к боям в Курской области. В связи с этим, в южнокорейской разведке предположили, что среди военных КНДР уже есть убитые.

Также в разведке обратили внимание на недельный визит министра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в РФ, где она встречалась с Путиным. Аналитики южнокорейской разведки выразили мнение, что эти переговоры были очень деликатными и КНДР могла договориться о получении "таких технологий, которые РФ не намеревалась передавать".

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Недавно издание Financial Times писало, что Северная Корея отправила России 50 самоходных артиллерийских установок и 20 модернизированных РСЗО.

Речь идет о 170-мм САУ М-1989 Koksan, эшелон которых ранее заметили в Красноярске. Также РФ могла получить от КНДР реактивные системы залпового огня М-1991.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын отправил в Россию трех своих генералов.

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