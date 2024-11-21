Чиновник не уточнил, насколько серьезным оказалось ранение.

В Курской области был ранен высокопоставленный северокорейский генерал в результате недавнего удара ракетами Storm Shadow Силами обороны Украины. Об этом рассказал анонимный западный чиновник, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что это первый случай, когда западное официальное лицо подтвердило, что жертвой в полномасштабной войне между Украиной и Россией стал высокопоставленный военный КНДР. Чиновник не уточнил, насколько серьезным оказалось ранение.

Журналисты поделились, что по словам американских чиновников, в Курской области сосредоточены более 10 000 северокорейских солдат. Их направили в регион в попытке вытеснить оттуда украинских военных.

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Украинские и западные чиновники заявили журналистам, что в среду, 20 ноября, Силы обороны Украины выпустили по Курской области не менее 10 ракет Storm Shadow, который были поставлены Великобританией.

В издании напомнили, что Белый дом осудил привлечение северокорейских военных в войну против Украины. В Вашингтоне предупредили, что они могут стать законной мишенью для украинских войск.

Кроме того, в ноябре президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS американского производства для нанесения ударов на территории вглубь России, отметили журналисты. Американские чиновники подчеркнули, что это решение было принято в ответ на решение Москвы заручиться поддержкой северокорейских войск.

Удар ракетами Storm Shadow по территории РФ - что известно

В среду, 20 ноября, агенство Bloomberg сообщило о том, что Украина впервые использовала ракеты Storm Shadow для удара по территории РФ. Отмечалось, что обломки оружия были найдены в Курской области, а две ракеты перехватили над Ейском.

Позже выяснилось, что ракеты Storm Shadow ударили по штабу с генералами РФ и КНДР. Эксперты поделились, что Украина запустила сразу около десятка этих ракет, что указывает на высокую приоритетность цели.

В Институте изучения войны подчеркнули, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России изменят характер войны. Эксперты добавили, что ВСУ используют западное вооружение для создания более сложных и эффективных ударных "пакетов".

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