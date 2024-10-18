Боец с позывным "Око" отметил, что не доволен мобилизацией в Украине.

Большая часть гражданских украинцев категорически против территориальных уступок в войне с Россией и при этом не готова участвовать в войне. Но это так не работает, подчеркнул боевой медик бригады "Азов" с позывным "Око".

В эксклюзивном интервью TSN.ua он рассказал, что иногда в новостных группах видит тысячи недовольных реакций украинцев под новостями о том, как какой-то западный политик говорит, что Украине возможно придется уступить какие-то территории для прекращения огня.

Но через несколько дней, когда в таких же группах говорят о вероятном снижении мобилизационного возраста в Украине, "там такое же количество недовольных реакций".

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Боевой медик возмутился из-за такой ситуации:

"Я просто не понимаю, как тогда люди собираются не отдавать какие-то территории на уступки, но при этом они не хотят принимать непосредственное участие в боевых действиях. Оно, к сожалению, так не работает".

"Око" также рассказал, что не доволен мобилизацией в Украине.

Что военные говорят о мобилизации в Украине

Боец ВСУ Александр Матяш заявил, что "добровольцы закончились". И для того, чтобы Украина выиграла эту войну, нужно, чтобы к ней присоединились все граждане – в частности, женщины и пенсионеры.

В то же время командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады Назарий Кишак считает, что не должно быть ситуации, когда половина общества воюет, а другая половина – нет, потому что "они всегда ищут какие-то причины, чтобы просто не воевать". По его словам, благодаря принудительной мобилизации удалось улучшить ситуацию на разных направлениях.

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