МИД Украины считает неприемлемыми суррогатные и наивные решения об уступках под фиговым листком "реализма".

МИД Украины опровергает манипулятивные утверждения, озвученные в ряде иностранных СМИ, насчет якобы готовности Украины к уступкам агрессору за счет собственного суверенитета и территориальной целостности.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. "Подчеркиваем неприемлемость таких уступок", - говорится в заявлении. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, подобные утверждения лишь воспринимаются агрессором как признак слабости, дают ему неоправданную надежду на успех агрессии и действенность его ультиматумов и шантажа.

"Единственным реалистичным путем к восстановлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира для Украины была и остается Формула мира, которая основана на уважении к Уставу ООН и императиве полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", - говорится в заявлении.

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В МИД напомнили, что после успешного Первого Глобального Саммита мира в Швейцарии, который объединил более сотни участников вокруг уважения к международному праву, продолжается процесс подготовки ко Второму Саммиту мира. В частности, уже состоялись тематические встречи по пунктам Формулы мира по энергетической и продовольственной безопасности, а также восстановлению справедливости. Вскоре планируются мероприятия по другим пунктам этой инициативы:

"Сейчас все конструктивные мирные усилия направлены именно на эффективную имплементацию формулы мира. При этом стоит отдельно подчеркнуть, что план победы, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским партнерам Украины, является не заменой формулы, а практическим инструментом для ее внедрения".

В этой связи, сказано, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" и императив уважения к международному праву и Уставу ООН остаются обязательными и неизменными для всех. Украина не примет никаких инициатив, которые их нарушают.

"Ни одна другая страна в мире не стремится к миру так, как Украина. В то же время нашей целью является не фиктивный, а всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир, который будет гарантировать безопасность для нашего народа, обеспечит ответственность за российские преступления и сделает невозможным повторение агрессии. Убеждены, что такая цель отвечает также интересам всех миролюбивых стран и их народов", - заявили в МИД.

Кроме того, Украина и украинский народ уже неоднократно доказывали собственным героизмом ошибочность скептических заголовков иностранных СМИ.

"Это урок для всех: нужны смелость и решительность во внедрении формулы мира, а не суррогатные, слабые и наивные решения под фиговым листком "реализма", которые только дадут агрессору возможность подготовить новое нападение на наше государство и остальной свободный мир", - заявили в МИД.

Дипломаты призывают все государства и международные организации, всех лидеров, политиков и общественных деятелей, которые уважают Устав ООН, международное право и ценность человеческой жизни, объединить усилия для восстановления реального устойчивого и справедливого мира, а не подпитки иллюзий и аппетитов агрессора.

Важные новости Украины - что сообщалось

Издание Bloomberg со ссылкой на информированные источники среди высокопоставленных чиновников НАТО писало, что союзники Украины считают, что президент Владимир Зеленский может изменить свой подход к условиям завершения войны. Сейчас в НАТО ищут пути для завершения боевых действий.

В то же время, Bloomberg сообщало, что разговоры об уступках Украины, вероятно, только укрепят уверенность Путина в том, что Россия сможет "пережить Запад" в этой войне. Основополагающий вопрос для союзников Украины заключается в том, продолжат ли они позволять Путину извлекать выгоду из военной агрессии.

Ветеран армии США и писатель Адриан Боненбергер считает, что если Запад навяжет Украине мир на условиях России, это породит масштабную волну эмиграции украинцев. По его подсчетам, мир на условиях России приведет к тому, что в целом около 8-12 миллионов, если не больше, окажутся в Европе и США без надежды на возвращение.

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