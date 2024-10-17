По словам военного, "как-то войско пополняется", однако этого недостаточно.

Для того, чтобы выиграть войну, нужно, чтобы к ней присоединились все граждане Украины – в частности, женщины и пенсионеры. Такое заявление сделал боец ВСУ Александр Матяш.

"Добровольцы закончились. Люди, которые сейчас идут, идут по необходимости. Очень много контрактников – новых пацанов, которые пришли, дядек. Есть люди мобилизованные, бусифицированные, как там говорят", – заявил он в эфире телеканала Новости.Live.

По словам военного, "как-то войско пополняется". Однако этого недостаточно.

"Просто нам надо осознать, что если к этой войне, к победе в этой войне не будут приобщены все граждане Украины – включая женщин и даже пенсионеров – мы ее не выиграем. Украина перестанет существовать как независимое унитарное государство", – констатировал Александр Матяш.

Война в Украине: мобилизация

Сейчас Верховная Рада не рассматривает каких-либо законодательных инициатив по снижению мобилизационного возраста ниже 25 лет. Как отметил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский, у него нет информации о том, что на Западе требуют от Украины снизить этот предел. Однако он добавил, что в неофициальном общении эта тема все же поднимается.

Народный депутат Александр Ющенко считает, что Украине надо снижать мобилизационный возраст, поскольку молодежь более мотивирована и способна выполнять боевые задачи.

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