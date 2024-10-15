По его словам, благодаря "принудительной мобилизации" улучшилась ситуация на некоторых направлениях фронта.

Не должно быть ситуации, когда половина общества воюет, а другая половина - нет, потому что "они всегда ищут какие-то причины, чтобы просто не воевать", считает Назарий Кишак, командир сводного подразделения 153-й отдельной механизированной бригады.

Говоря о вопросах мобилизации, в эфире "Киев 24" он отметил, что "каждый человек привыкает к любой повседневной деятельности и работе в течение двух недель":

"Главное - это нормальная мотивация и четко объяснять человеку, что ты от него хочешь, и что ты требуешь".

В то же время, подчеркнул он, перед тем, как что-то требовать, человека нужно научить. "Им нужно сначала, перед тем, как мобилизовать, объяснять работу. И мобилизованы должны быть все", - сказал боец.

Кишак подчеркнул, что не может быть так, что "половина общества воюет, половина общества не воюет, потому что они всегда ищут какие-то причины, чтобы просто не воевать". "Это обычное перебрасывание ответственности и больше ничего. А противник этим, кстати, пользуется", - отметил он.

Военнослужащий добавил, что Россия вкладывает миллионные средства в то, чтобы вносить деструктив и раскол в украинское общество.

Относительно мобилизационных "рейдов" Кишак отметил, что поддерживает это. "Потому что не нужно игнорировать. Есть закон Украины, который каждый человек, в первую очередь, должен выполнить", - сказал он.

Командир отметил, что Министерство обороны Украины уже сделало все для того, чтобы облегчить постановку на учет для граждан, поэтому нужно обновить данные и готовиться к защите государства.

"Не может половина человечества воевать, а половина - сидеть в ресторанах и транжирить деньги на все, но не на дроны и не на помощь Вооруженным силам. У нас идет война. Если сейчас не принять решение и не мобилизоваться, то мы завтра будем окопать в Киеве", - подчеркнул Кишак.

По его словам, сейчас "благодаря таким действиям, можно сказать, принудительной мобилизации мы реально улучшили состояние на некоторых направлениях".

"Потому что люди пошли на БЗВП (базовая военная подготовка - УНИАН), людей подготовили, люди сейчас начали нормально держать оборону, укрепрайоны. Все идет хорошо, все в порядке. Просто эти внушения противника о "сразу мясо" - молодежь это читает, так и воспринимает. Потому что никто сейчас не фильтрует информацию, которую им подают", - сказал боец.

Вопрос мобилизации

Как сообщал УНИАН, ранее Игорь Оболенский, командир 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия" отметил, что необходимо снижение мобилизационного возраста до 21 года, чтобы в армии получили молодых мотивированных воинов.

По его словам, 21-летние молодые люди смогут работать эффективнее. "Молодежь зайдет и почувствует на себе негатив этой войны, создаст профессиональную армию и дальше мы будем уничтожать противника гораздо эффективнее", - сказал командир.

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