Вражеская десантная операция пока не вероятна, но и не исключена, сообщили в ОК "Пивдень".

По состоянию на 18 июня сохраняется угроза ракетных ударов со стороны России из Черного моря. На кораблях страны-агрессора находится около 20 ракет типа "Калибр", которые приведены в готовность для пусков по Украине. Кроме этого, к берегу волнами продолжает прибивать российские мины, которые сорвал шторм.

Об этом сообщается в новом сводке от Оперативного командования "Пивдень".

"Корабельные группировки вражеского флота не претерпело за ночь изменений, продолжает держаться на безопасном для себя расстоянии от берега, чтобы не нарываться на очередное поражение. Тем не менее 20 крылатых ракет типа "Калибр" – в готовности к применению по Украине. Вражеская десантная операция пока не вероятна, но и не исключена", – говорится в сообщении.

Кроме этого, опасность сохраняется на самом побережье вдоль моря. К берегу выносит волнами русские мины. В ОК "Пивдень" призывают украинцев не пренебрегать сообщениями о воздушной опасности и следить за ситуацией.

Ранее УНИАН уже сообщал, что председатель Херсонского облсовета рассказал о предателе из СБУ, который провел врага мимо минных полей.

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